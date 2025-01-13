الامارات | منصور بن محمد يُتوّج الفائزين في ماراثون دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالنسخة الـ24 من ماراثون دبي، أقدم سباقات الماراثون في المنطقة وأحد أشهر السباقات العالمية، الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي، في شارع أم سقيم بمنطقة جميرا بمشاركة نخبة من العدائين العالميين، وأكثر من 17 ألف عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها.

وشهد الحدث سيطرة إثيوبية على المراكز الأولى لفئتي الرجال والسيدات، إذ فاز الإثيوبيان بوتي جيميتشو وهيربا بيداتو بلقبي الرجال والسيدات.

حضر السباق ومراسم التتويج نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، والمشرف العام لخدمة الأمين، عمر الفلاسي، والمنسق العام للماراثون، أحمد الكمالي، ومدير فعاليات ماراثون دبي، بيتر كونيرتون.

وشهد سباق الماراثون الرئيس تحقيق 10 عدائين زمناً أقل من 2:10 ساعة، وحصل جيميتشو على اللقب بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:04:51 ساعة، وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطناه بيرهانو تسيجو بزمن قدره 2:05:14 ساعة، وشيفيرا تامرو بزمن قدره 2:05:28 ساعة، بينما حققت هيربا بيداتو لقب السيدات بعدما قطعت مسافة الماراثون الرئيس في زمن قدره 2:18:27 ساعة، وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطنتاها ديرا ديدا بزمن 2:18:32 ساعة، وتيغيست جيرما بزمن قدره 2:20:47 ساعة، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل من فئتي الرجال والسيدات على جوائز مالية.

بينما فاز بسباق 10 كيلومترات لفئة الرجال، المغربي ياسر شعشوي، وقطع مسافة السباق بزمن قدره 28:20 دقيقة، وتلاه في المركزين الثاني والثالث بالترتيب، الإثيوبي هالفوم كيدانو بزمن 28:33 دقيقة، والمغربي إسماعيل خرتشي بزمن 28:58 دقيقة، وفي فئة السيدات للسباق نفسه، جاءت الإثيوبيتان جيميني تونكو وتشالتو ديربيا وحققتا زمناً واحداً قدره 31:03 دقيقة، فيما حلّت في المركز الثالث البريطانية ايليش ماكولجان بزمن قدره 31:14 دقيقة، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل من فئتي الرجال والسيدات في هذا السباق على جوائز مالية.

وكشف كل من بوتي جيميتشو وهيربا بيداتو أن مشاركتهما في النسخة الـ24 هي الأولى لهما في ماراثون دبي الدولي، وقال جيميتشو: «اتخذت قرار المشاركة في ماراثون دبي منذ فترة طويلة، وكنت أرغب في تحقيق زمن 2:06 ساعة، وعندما وصلت إلى الكيلومتر 17، قررت الجري بأفضل ما لدي لتحقيق زمن جيد، وبعد نجاحي في مشاركتي بماراثون دبي، سأحرص على المشاركة في كل سباقات الماراثون المقامة خلال عام 2025».

بدورها، قالت هيربا بيداتو: «اتخذت قرار المشاركة في ماراثون دبي منذ مشاركتي في ماراثون أمستردام قبل أشهر قليلة، وعندما بدأت الجري في دبي، تأخرت بعض الشيء عن ديرا ديدا، ثم قمت بزيادة سرعتي تدريجياً وبدأت التفكير بتحقيق المركز الأول حتى حققت اللقب، وسأشارك في ماراثون بوسطن القادم، وسأهدي مدربي درع ماراثون دبي التي حققتها بعد منافسة قوية مع نخبة من أفضل عداءات العالم».

نتائج ماراثون دبي

السباق الرئيس (الرجال): الإثيوبي بوتي جيميتشو

السباق الرئيس (السيدات): الإثيوبية هيربا بيداتو.

سباق 10 كيلومترات (الرجال): المغربي ياسر شعشوي

سباق 10 كيلومترات (السيدات): الإثيوبيتان جيميني تونكو وتشالتو ديربيا.

. 17 ألف عدّاء وعدّاءة من مختلف الجنسيات شاركوا في النسخة الـ24 من ماراثون دبي.

. 10 عدائين سجلوا زمناً أقل من 2:10 ساعة في سباق الماراثون الرئيس.