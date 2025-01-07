الأهلي يستعيد الانتصارات وقمة الدوري بثنائية أفشة وعاشور فى سموحة

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استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً بثنائية نظيفة على سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوضت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يُضيف ‘مام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

الأهلي كان قد تعادل في الجولة الماضية مع إنبي سلبياً قبل أن يخسر من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، لينجح لاعبو الأهلي في مُصالحة جماهيرهم بالفوز على سموحة خلال لقاء اليوم.

بهذه النتيجة، رفع فريق الأهلى رصيده إلى 15 نقطة ويستعيد قمة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وسجل 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط يحتل بهم المركز السابع عشر وقبل الأخير بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 .

وضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي ، كالتالى ، محمد أشرف ، أبو بكر ليداي، بركات حجاج، محمد ربيعة، إسلام جابر، محمد كناريا، محمود صابر، محمد مكرونة، دوكو دودو، عبدالكبير الوادي وحسام حسن.

وأدار المباراة ، حكم ساحة: نادر قمر الدولة ومعه حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي وحكم رابع: مبروك نبيل وحكم فيديو: محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ ، وكاد الأهلي يسجل هدف مُبكر في تالدقيقة السابعة بعدما قطع يحيى عطية الله ظهير الأهلي الكرة من من ليادي لاعب سموحة وسدد اللاعب المغربي كرة من يسار منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

بعد هذه الفرصة تواصل الأداء الهجومي من جانب الأهلي مع هجمات مرتدة من جانب سموحة الذي ضغط عن طريق حسام حسن وعبد الكبيرالوادي ،.

تواصل الهجوم الأهلاوي وأحرز وسام ابو علي هدفاً في الدقيقة 27 من عرضية يحيى عطية الله، ولجأ حكم المباراة نادر قمر الدولة إلى تقنية الفيديو لمُراجعة الهدف وتم إلغاؤه بسبب خشونة وسام أبو علي مع مدافع سموحة.

وأجرى الأهلي تغيير إضطراري بنزول كريم الدبيس في الدقيقة 34 بدلاً من يحيى عطية الله لإصابة الأخير نتيجة صدام مع أحد لاعبي سموحة ، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هجوم متواصل من الأهلي مع هجمات مُتباعدة من جانب سموحة واسفر الهجوم الأحمر عن تسجيل هدف أهلاوي طريق أفشة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عرضية كريم الدبيس بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثان إضطراري بنزول أحمد نبيل كوكا بدلاً من أشرف داري بسبب إصابة الأخير، ورغم سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء إلا أن هجمات سموحة المُرتدة مازالت تمثل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

الهجوم الأهلاوي اسفر عن هدف ثاني سجله إمام عاشور في الدقيقة 50 بعدما تلقى تمريرة جيدة من حسين الشحات ، ونجح امام في مراوغة حارس سموحة وأودعها في شباك سموحة ، واحتفل امام عاشور بإخراج "بالونة" من الجوارب الخاصة به وقام بـ"نفخها" قبل أن "يدوس عليها.

بعد الهدف الثاني ، نشط أداء سموحة وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للفريق السكندري، وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة وتلقى العلاج وواصل المشاركة في المباراة، وتعاطف القائم مع فرصة خطرة لسموحة قبل أن يقود يُمرر حسين الشحات كرة سريعة إلى أفشة الذي أنفرد بالمرمى لكنه سددها بعيداً عن الشباك بغرابة و ردت الكرة بهجمة أخرى خطرة لسموحة وأنقذت العارضة هدف ثاني للفريق السكندري.

وشارك عمرو السولية في الدقيقة 75 بدلاً من محمد مجدي أفشة ، ونال ياسر إبراهيم للخشومة مع حسام حسن مهاجم سموحة ونشط أداء الفريق السكندري في الدقائق الأخيرة باحثاً عن تعديل النتيجة كما سعى الأهلي لتسجيل هدف ثالث إلى أن ينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بثنائية أفشة وإمام عاشور.