شكرا لقرائتكم خبر عن بالونة بيضاء.. احتفال مثير للجدل من إمام عاشور بعد هدفه فى سموحة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل إمام عاشور لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بطريقة مثيرة للجدل بعد تسجيل هدف فى شباك سموحة بالدقيقة 49 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا.

وفاجئ إمام عاشور الجميع بالكشف عن بالونة أخرجها من الشراب عقب تسجيل الهدف، واحتفل بطريقة مثيرة للجدل بعد مضاعفة النتيجة لصالح الأهلي.

وتقدم الأهلى على سموحة بهدفين دون رد، حتى الأن، بعد تسجيل أفشة وإمام عاشور فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.