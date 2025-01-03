الامارات | دراجات الإمارات في 2024.. إنجازات غير مسبوقة وريادة عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت رياضة الدراجات الهوائية الإماراتية إنجازات لافتة بعد مشاركات واسعة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية خلال العام 2024، وذلك بتحقيق العديد من الميداليات الملونة في مختلف الفئات والمراحل السنية للاعبين واللاعبات، وعلى صعيد المنتخبات.

وبحسب اتحاد الإمارات للدراجات، فإن العام 2024 كان حافلا بالإنجازات والمشاركات الناجحة لتصبح دراجات الإمارات علامة فارقة خليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا، مع انطلاقة متجددة لرفع علم الإمارات في مختلف البطولات والمحافل الدولية في العام الجديد.

وكان آخر الإنجازات بنهاية العام الماضي هو التتويج بـ 28 ميدالية ملونة في ختام المشاركة بالبطولة العربية للمضمار بمصر خلال شهر ديسمبر، ليحرز المركز الثاني في جدول ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة بجميع الفئات.

ومن أبرز إنجازات العام الماضي لدراجات الإمارات تحقيق أول ذهبية آسيوية عن طريق الدراج عبد الله جاسم، وحصول محمد المطيوعي على الميدالية الفضية الآسيوية، مواصلاً التألق كموهبة إماراتية صاعدة، إذ حقق أيضا فضية كأس آسيا للمضمار، كما فاز بالقميص الأبيض في طواف صلالة للدراجات، وكذلك الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية للمضمار بالهند.

وفي دورة الألعاب الخليجية حقق منتخبا الشباب والناشئين 6 ميداليات ملونة.

وعلى صعيد المشاركات الخارجية، سجل خالد النعيمي أول مشاركة للإمارات في بطولات العالم للشباب التي أقيمت في سويسرا، في حين شارك محمد المطيوعي في بطولة العالم للمضمار بالدنمارك، وشارك المنتخب الوطني في طواف شنغهاي بالصين.

واستطاعت صفية الصايغ لاعبة المنتخب الوطني تسجيل أول حضور رسمي للإمارات في فئة الإناث بالأولمبياد، بعد مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، كما شاركت الصايغ في بطولة العالم للطريق التي نظمها الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ السويسرية، وشارك أيضا الدراجين محمد المطيوعي، وعبد الله جاسم.

وبالنسبة لفريق الإمارات للدراجات الهوائية، فقد اختتم الفريق موسم 2024 بالعديد من الإنجازات أبرزها الحصول على المركز الأول في تصنيف الفرق لطواف العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حقق هدفه العام الجاري مسجلا 81 انتصارا، فيما قاد تادي بوجاتشار جهود الفريق مرة أخرى، ليختتم العام كأفضل دراج في العالم للموسم الرابع على التوالي.