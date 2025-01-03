شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام شباب بلوزداد.. تاو والشحات وأبو على فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري بملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، وسام أبو على

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.