بطولة إنكلترا: تشلسي يسقط أمام إيبسويتش ويونايتد يواصل تقهقره

الرياص - اسماء السيد - لندن : مُني تشلسي بهزيمته الأولى في الدوري الإنكليزي لكرة القدم أمام مضيفه إيبسويتش منذ 1993، وذلك بنتيجة 0 2 الإثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فيما واصل مانشستر يونايتد تقهقره بسقوط جديد وهذه المرة على أرضه أمام نيوكاسل 0 2.

ودخل تشلسي اللقاء على خلفية سقوط على أرضه أمام جاره فولهام 1 2 في المرحلة الماضية، وذلك بعد سلسلة من 12 مباراة متتالية من دون هزيمة في كافة المسابقات.

ثم مُني الإثنين بهزيمته الرابعة للموسم، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي فاز الأحد على مضيفه وست هام 5 0.

وفي المقابل، حقق إيبسويتش، العائد إلى دوري الكبار لأول مرة منذ 2002، فوزه الثالث للموسم والأول في الدوري الممتاز على أرضه منذ 24 نيسان/أبريل 2002 حين تغلب على ميدلزبره 1 0، ليتقدم مركزا ويصبح الثامن عشر برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن منطقة الأمان.

ولم تكن البداية جيدة على الإطلاق لتشلسي ضد فريق لم يخسر أمامه منذ 21 آب/أغسطس 1993 (0 1 في الدوري الممتاز) وواجهه لأول مرة منذ اكتساحه 7 0 في مسابقة الكأس في أوائل عام 2011، إذ وجد فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا نفسه متخلفا منذ الدقيقة 12 من ركلة جزاء انتزعها ليام ديلاب من الحارس السويدي الدنماركي فيليب يورغنسن ونفذها بنفسه، مانحا فريقه هدفه الأول في مرمى الـ"بلوز" على صعيد الدوري منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (1 2).

وكان كول بالمر قريبا جدا من إدراك التعادل للضيوف من ركلة حرة لكن القائم أنقذ إيبسويتش (21)، ثم تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لإلغاء هدف لفريق ماريسكا سجله البرتغالي العائد إلى التشكيلة الأساسية جواو فيليكس وذلك بداعي التسلل (24).

وكان بالمر قريبا جدا من هدف التعادل قبيل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول لكن الحارس كريستيان وولتن تألق في صد الكرة التي أطلقها من مشارف المنطقة (1+45).

ومع بداية الشوط الثاني، بدأت ترتسم ملامح الهزيمة الرابعة لتشلسي حين تلقت شباكه الهدف الثاني عبر لاعبه السابق أوماري هاتشينسون الذي وصلته الكرة من ديلاب بعد خطأ من الفرنسي أكسل ديزاسي، فسددها أرضية في الزاوية اليسرى (53).

وبدا إيبسويتش عازما على الخروج منتصرا بعدم تراجعه للدفاع وتهديده مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة إن كان عبر الويلزي نايثن برودهيد أو ديلاب، فيما بدا تشلسي عاجزا عن الوصول إلى المرمى رغم دخول السنغالي نيكولاس جاكسون وجايدون سانشو والبرتغالي بيدرو نيتو، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

هزيمة جديدة ليونايتد

وعلى ملعب "أولد ترافورد"، لم يتغير أي شيء بالنسبة لمانشستر يونايتد رغم استبداله المدرب الهولندي إريك تن هاغ بالبرتغالي روبن أموريم، إذ مني بهزيمة رابعة تواليا وأولى في معقله أمام نيوكاسل على صعيد الدوري منذ كانون الأول/ديسمبر 2013 (0 1)، وجاءت بهدفين نظيفين.

وخاض يونايتد اللقاء على خلفية خروج من ربع نهائي كأس الرابطة بخسارته أمام مضيفه توتنهام 3 4 ثم سقوط على أرضه أمام بورتموث بثلاثية نظيفة وعلى ملعب ولفرهامبتون 0 2 في المرحلتين الماضيتين.

ومني يونايتد بهزيمته السادسة في مباراته الحادية عشرة له بقيادة مدرب سبورتينغ السابق في جميع المسابقات، والتاسعة بالمجمل في الدوري ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس بانتصاره الرابع تواليا والتاسع للموسم.

وبذلك، أنهى يونايتد العام بأسوأ طريقة ممكنة مع إمكانية أن تزداد الأمور سوءا في مطلع العام الجديد كونه يحل الأحد ضيفا على ليفربول المتصدر.

وبعدما غاب نهائيا عن المباريات الأربع الأخيرة لأسباب رياضية، عاد ماركوس راشفورد إلى تشكيلة مانشستر يونايتد وجلس على مقاعد البدلاء من دون أن يلعب في لقاء غاب عنه القائد البرتغالي برونو فرنانديش لطرده في المرحلة الماضية أمام ولفرهامبتون.

وخسر يونايتد اللقاء في دقائقه الأولى، إذ تخلف منذ الدقيقة الرابعة بكرة رأسية للسويدي ألكسندر أيزاك بعد عرضية من لويس هول، ثم ازداد الأمر تعقيدا على فريق أموريم بعدما اهتزت شباكه بهدف ثان في الدقيقة 19 وبطريقة مماثلة للأول بكرة رأسية للبرازيلي جولينتون بعد عرضية من أنتوني غوردون.

وعرف نيوكاسل كيف يحافظ على هذه الأفضلية حتى النهاية رغم احتكام أموريم إلى الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو والبرازيلي أنتوني بحثا عن العودة بالنتيجة من دون طائل.

وعلى ملعب "فيلا بارك"، اكتفى أستون فيلا، رابع الموسم الماضي، بنقطة من مباراته وضيفه برايتون بالتعادل معه بهدفين لأولي واتكينز (36 من ركلة جزاء) ومورغن رودجرز (47) مقابل هدفين للعاجي سيمون أدينغرا (12) والغاني تاريك لامبتي (81).