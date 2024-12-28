حمد إبراهيم يحذر لاعبى الإسماعيلى من استمرار الأخطاء الدفاعية أمام مودرن سبورت

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حذر حمد إبراهيم ، المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، لاعبيه من خطورة استمرار الأخطاء الدفاعية خلال مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري، والمقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة للمسابقة.

وشدد حمد إبراهيم على لاعبيه ضرورة التمركز الصحيح لتجنب تلقى أهداف ساذجة تكلف الدراويش خسارة نقاط مهمة فى مسيرة الفريق الاصفر بالدوري.

ويعكف حمد إبراهيم ، المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، على دراسة مباريات مودرن سبورت بالفيديو استعدادا للمواجهة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

واستعان حمد إبراهيم بمباراتى مودرن سبورت أمام كل من البنك الأهلى والاتحاد السكندرى، لمعرفة طريقة لعب المنافس تحت قيادة الفرنسي فرانك دوماس، والذى خسر أمام البنك وتعادل أمام الاتحاد.

ويدرس حمد إبراهيم في إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسى أمام مودرن سبورت، ويفكر في الدفع بالثنائى على الملوانى ومحمد خطارى في بداية المباراة بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه الثنائى أمام حرس الحدود التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة السادسة من دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثانى عشر، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.