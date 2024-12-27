شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الخواجة يواصل الغياب عن الطلائع أمام حرس الحدود بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش الغياب عن فريقه فى مباراة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بسبب الاصابة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها مصطفى الخواجة لاعب الطلائع إصابته بمزق فى عضلة السمانة، وهى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بتروجت ببطولة الدوري بعد نزوله بديلا ليغادر اللقاء فوراً.

وينفذ مصطفى الخواجة برنامجا تأهيليا تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق تمهيداً لعودته للملاعب، وغاب اللاعب عن مباراة الزمالك الأخيرة.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق، ليجمع الطلائع 8 نقاط من 6 لقاءات بفوزين وتعادلين وهزيمتين مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

فى سياق آخر، واصل عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، مبارياته المميزة أمام الزمالك، بعدما نجح في خطف نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السادسة من دورى nile، والتي انتهت بالتعادل الإياجبى 2 / 2 باستاد الكلية الحربية.

وأصبح مباريات الزمالك أمام عبد الحميد بسيونى تمثل عقدة للقلعة البيضاء، بعدما واصل بسيونى في حصد النقاط أمام الأبيض في كل المسابقات.

واستطاع عبد الحميد بسيونى في الفوز على الزمالك في جميع البطولات، حيث فاز على الزمالك في الدورى 3 /1 مع الطلائع في الدورى الموسم الماضى، كما فاز مع غزل المحلة على الزمالك بثلاثية نظيفة في كأس رابطة الأندية المحترفة، كما أطاح بالزمالك من كأس مصر بركلات الترجيح، وأخيرا حصد نقطة أمس بالتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما.