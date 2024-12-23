إيقاف الأسترالي بورسيل مؤقتا لانتهاكه لوائح مكافحة المنشطات

الرياص - اسماء السيد - سيدني : أُوقف الأسترالي ماكس بورسيل، الفائز بلقبين في فئة الزوجي في البطولات الأربع الكبرى، مؤقتا لانتهاكه لوائح مكافحة المنشطات، ومن المتوقع أن يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير المقبل، وفقا لما أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب الإثنين.

وأقرّ اللاعب البالغ 26 عاما والمصنف 12 عالميا في الزوجي، باستخدام "طريقة محظورة" و"طلب إيقافا مؤقتا في 10 كانون الأول/ديسمبر"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول المخالفة.

وتابعت الوكالة أن التعليق المؤقت بدأ في 12 كانون الأول/ديسمبر في انتظار نتائج التحقيق والقرار بشأن العقوبة.

وفي رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح بورسيل أنه "تلقى فيتامينات عن طريق الوريد، وتجاوز من دون علمه حد الـ100 مل".

وأردف قائلا "كنت مقتنعا تماما بأنني فعلت كل شيء وفقا للوائح ومعايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات"، مشددا على أنه "مدمر".

وفاز بورسيل ببطولة ويمبلدون 2022 مع مواطنه ماتيو إيبدن ثم بطولة أميركا المفتوحة 2023 إلى جانب مواطنه الآخر جوردان تومسون.

وأصرّ الاتحاد الأسترالي للعبة على أن الإيقاف "لم يكن مرتبطا باستخدام منتج منشطات بل بطريقة محظورة".

هذا العام، فرضت الوكالة الدولية لنزاهة اللعبة عقوبات على الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، والبولندية إيغا شفيونتيك الثانية بسبب تعاطي المنشطات.