شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعود ناصر ماهر للمشاركة مع الزمالك بعد تجدد الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة الفريق السابقة أمام سيراميكا بالجولة الخامسة من بطولة الدورى.

وكان ناصر ماهر قد تغيب عن الزمالك الفترة السابقة لإصابته بشد فى العضلة الخلفية، إلا أنه عاد للمشاركة بمباراة سيراميكا وتجددت الإصابة.

ومن المقرر أن يغيب ناصر ماهر عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء بالجولة السادسة من بطولة الدورى، بالإضافة إلى غيابه عن المباراة التالية أمام الاتحاد السكندري بالحولة السابعة، على أن يحدد بعدها الجهاز الفنى مشاركته من عدمها، وفقا لرؤيته الفنية، حيث يرفض المجازفة باللاعب وتفاهم الإصابة أكثر حال الاعتماد عليه فى مباراة زعيم الثغر.

وأصيب ناصر ماهر أمام المصرى في الجولة الثالثة لبطولة الدوري يوم 23 نوفمبر الماضي، ليغيب خلال تلك الفترة قبل الإصابة مجددا أمام سيراميكا بعد المشاركة 13 دقيقة فقط.