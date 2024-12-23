تشارلز الثالث يكسر التقاليد الملكية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كسر العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث التقاليد هذا العام واختار كنيسة مستشفى سابقة لإلقاء خطابه السنوي بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

ولم يتم تسجيل رسالة عيد الميلاد الملكية لهذا العام من مكان داخل التركة الملكية، حيث اختار الملك تشارلز بشكل مؤثر بدلاً من ذلك كنيسة فيتزروفيا في وسط لندن.

والمكان عبارة عن مبنى صغير، كان في الأصل لموظفي ومرضى مستشفى ميدلسكس الذي تم هدمه الآن. ومن الواضح أن الملك تشارلز الثالث يريد الإدلاء ببيان بخطاب هذا العام.

الرعاية الصحية

من المتوقع أن يركز الملك على جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد تشخيص إصابته بالسرطان ويشيد بتماسك المجتمع في أعقاب أعمال الشغب التي أعقبت طعنات ساوثبورت.

وقالت المصادر الملكية إن قائمة أمنياته للمكان تضمنت ارتباطًا بالصحة، ومساحة يستخدمها المجتمع بأكمله، ومكانًا به "عزاء روحي". كما كان يأمل أن يكون هناك رابط ملكي.

في نهاية عام من التغيير والتحدي، ليس من المستغرب أن يرغب الملك تشارلز في القيام بالأشياء بشكل مختلف. قال مصدر ملكي إن الملك عُرضت عليه خيارات لكنه "اختار على الفور" الكنيسة و"أذهل بجمالها".

قالوا إن الارتباط بالمستشفى كان متعمدًا، حيث كانت الصحة "موضوعًا مهيمنًا للعائلة بجميع أنواع الطرق المختلفة".

تلقي العلاج

ولا يزال الملك البريطاني يتلقى العلاج المنتظم لسرطانه وسيستمر في ذلك في العام الجديد. جاء تشخيصه قبل أسابيع فقط من إعلان أميرة ويلز أنها مصابة بالسرطان أيضًا.

وكان تم إجراء البث الملكي لعيد الميلاد لأول مرة في عام 1932 بواسطة الملك جورج الخامس، الذي سجله من منزل ساندرينغهام في نورفولك. تم تسجيل معظم الرسائل من مكان داخل التركة الملكية.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها ملك تسجيل خطاب في تركة ملكية، وكانت الملكة الراحلة سجلت ثلاثة من بثها من أماكن مختلفة. في عام 1989، تحدثت من قاعة ألبرت الملكية، أمام ألفي طفل. في عام 2003، وكان الموقع ثكنات كومبرمير في وندسور تكريمًا للقوات المسلحة المشاركة في حرب الخليج الثانية.

وبعد ثلاث سنوات في عام 2006، صورت رسالتها داخل كاتدرائية ساوثوورك في لندن.

تأمل هادئ

يذكر أن رسالة عيد الميلاد هي تأمل شخصي من الملك، وكان عام 2024 وقتًا مضطربًا للعائلة المالكة.

وقالت المؤلفة الملكية فيكتوريا مورفي، "كان هناك شعور بأن هذا قد يكون عامًا مستقرًا للعائلة الملكية ... في الواقع كان أي شيء بخلاف ذلك".

وبقدر الإمكان، كان الملك حريصًا على الاستمرار، على الرغم من إجراء تعديلات تسمح بحالته.

يشار إلى أن كنيسة فيتزروفيا لم تعد تستخدم للاحتفالات الدينية ولكنها مكان شعبي لحفلات الزفاف والمعارض.

ورغم ذلك فللكنيسة أيضًا ارتباط ملكي، حيث وضع حجر الأساس للمستشفى السابق جورج السادس، جد الملك.

والآن أصبحت الكنيسة مؤسسة خيرية، وقالت رئيسة مجلس أمنائها، كارلا وايلن، إنهم كانوا سعداء باستضافة البث الملكي، "أفترض أن هذا المكان الذي يعتبر مكانًا للتأمل الهادئ ولكن أيضًا التفكير في الصحة والرعاية والمهنة الطبية من شأنه أن يجعله اختيارًا مناسبًا جدًا".

وفي الأخير، لا شك أن اختيار المكان، الذي اتخذه الملك تشارلز الثالث نفسه، مناسب ومهم. إنها خلفية غير متوقعة في نهاية عام لا يمكن التنبؤ به.