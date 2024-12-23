أردوغان: خط مفتوح مع الشرع وسوريا "خط أحمر"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، عقب اجتماع وزاري في أنقرة، إن تركيا في حوار مستمر ووثيق مع أحمد الشرع، مضيفا أن الزيارات إلى سوريا ستزداد من الآن فصاعدا.

وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن تركيا ستقدم للشعب السوري كل الدعم الذي يحتاجه لتعزيز مكاسبه.

وأضاف أنه "في مستقبل سوريا ومنطقتنا، لا مكان لأي منظمة إرهابية، بما في ذلك داعش وحزب العمال الكردستاني"، مضيفاً أن خط تركيا الثابت هو حماية سلامة أراضي سوريا ووحدتها في جميع الظروف.

سوريا "خط أحمر"

كما حذر من أن أي انتهاك لوحدة أراضي سوريا سيكون تجاوزا للخط الأحمر بالنسبة لتركيا، مؤكدا على الموقف الثابت لبلاده في هذا الشأن.

وخلال تصريحاته عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، قال أردوغان: "يجب حماية وحدة أراضي سوريا، وهذا خط أحمر بالنسبة لتركيا، ولن نتراجع أبداً عن هذا المبدأ"، وأضاف أن تركيا "لن تسمح بأي تهديدات تمس سيادة الأراضي السورية".

وأوضح أردوغان أن موقف بلاده الثابت يتمثل في "حماية وحدة وسلامة أراضي سوريا في جميع الظروف".

كما شدد على أن استقرار سوريا يعتبر أساسيا لاستقرار المنطقة بأسرها، قائلا: "استقرار سوريا هو مصدر الاستقرار والثقة للمنطقة بأكملها".

وأكد الرئيس التركي أن تركيا ستواصل دعم الشعب السوري في تعزيز مكاسبه وتحقيق تطلعاته المستقبلية، لافتا إلى أن بلاده تجري حوارات وثيقة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، في إطار تعزيز التعاون والتفاهم المشترك.

وأشار إلى أن تركيا ترفض بشكل قاطع وجود أي منظمة إرهابية في مستقبل سوريا، بما في ذلك تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب ستظل أولوية تركيا في سياستها تجاه سوريا.

