شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً تفصل محمد هاني عن العودة لتدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يعود محمد هاني، لاعب الأهلي، للمشاركة في تدريبات الكرة بعد 15 يوماً، عقب الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي، والذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المنتظر أن يبدأ محمد هاني تدريبات الكرة بشكل تدريجى عقب مباراة المصري البورسعيدى بالدوري المقرر لها الخميس المقبل، حيث تأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد في السادسة مساء الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة المصري المقبلة.

ويفتقد فريق الأهلى جهود 11 لاعباً فى مباراة الليلة أمام بطل الجزائر هم: عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ويوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.

وتضم قائمة الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم تونسي مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.