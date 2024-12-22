شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً تفصل محمد هاني عن العودة لتدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالأحد، 22 ديسمبر 2024 02:30 م
يعود محمد هاني، لاعب الأهلي، للمشاركة في تدريبات الكرة بعد 15 يوماً، عقب الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي، والذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي.
ومن المنتظر أن يبدأ محمد هاني تدريبات الكرة بشكل تدريجى عقب مباراة المصري البورسعيدى بالدوري المقرر لها الخميس المقبل، حيث تأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد في السادسة مساء الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة المصري المقبلة.
وتضم قائمة الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا".
ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم تونسي مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.
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