شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يواصل برنامجه التأهيلي بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد السيد لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

ويعاني محمد السيد من إصابة بمزق فى منشأ العضلة الأمامية، ويخوض برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما خاض أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم، ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعدما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية بالكرة خلال مران اليوم وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات بدنية بالكرة، في إطار تجهيزهم لمباراة طلائع الجيش المقبلة.