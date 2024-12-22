شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لإنهاء "الاستلام والتسلم" بعد التأجيل 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، برئاسة هاني أبو ريدة ، اجتماعا ظهر اليوم، الأحد، لاعتماد التقارير الخاصة بالاستلام والتسلم من المجلس السابق بعد انتهاء اللجان المُشكلة لهذا الغرض، حيث تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والمالية خلال الفترة الأخيرة وتحديدا قبل الانتخابات.

وكان من المقرر أن يجتمع المجلس أمس، السبت، ولكن تم التأجيل لليوم حتى انتهاء جميع التقارير من اللجان.

من جهته طلب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الجديد، تقريرًا مفصلًا حول مديونية الاتحاد لصالح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه، وفق ما أعلنه الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وسعي المجلس في إنهاء الأمور المالية العالقة داخل اتحاد الكرة المصري، وحل الأزمات المالية والمديونية الخاصة بالمنشطات.

ويعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل اللجنة الفنية الجديدة في اجتماعه غدا ، وتضم كلاً من حسن شحاتة ومحسن صالح واحمد حسن وعلى أبو جريشة وتتولي هذه اللجنة، بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، تقييم الأجهزة الفنية للمنتخبات بعيداً عن المنتخب الأول، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة وارتباطات المنتخبات الوطنية المقبلة وتطوير مسابقات الناشئين .