شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع غدا لحسم ملف رئيس لجنة الحكام واستعدادات المنتخبات لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا ظهر غد الأحد لمناقشة وحسم العديد من الملفات الهامة ويأتي علي رأسها أسم الخبير الأجنبي الذي سيتولي رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة بعد متابعة أكثر من سيرة ذاتية لعدد من الحكام ، إلى جانب التطرق لتطوير تقنية حكم الفيديو خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر عقد جلسة مع ممثلي الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المستخدمة في الدوري المصري، وذلك لمناقشة آليات تطوير التقنية وتحديثها بما يتماشى مع أحدث المعايير المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويناقش مجلس الادارة الملف الخاص بالمنتخبات الوطنية و التحضير للبطولات المقبلة حيث يرتبط منتخب 2005 و 2008 ببطولة كأس الامم الأفريقية في مارس و يونيو المقبلين ، إلى جانب ارتباط المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما مارس المقبل في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وطلب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الجديد، تقريرًا مفصلًا حول مديونية الاتحاد لصالح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه، وفق ما أعلنه الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وسعي المجلس في إنهاء الأمور المالية العالقة داخل اتحاد الكرة المصري، وحل الأزمات المالية والمديونية الخاصة بالمنشطات.

هذا ويعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل اللجنة الفنية الجديدة في اجتماعه غدا ، وتضم كلاً من حسن شحاتة ومحسن صالح واحمد حسن وعلى أبو جريشة وتتولي هذه اللجنة، بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، تقييم الأجهزة الفنية للمنتخبات بعيداً عن المنتخب الأول، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة وارتباطات المنتخبات الوطنية المقبلة وتطوير مسابقات الناشئين .