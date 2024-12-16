شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزير الرياضة إلى مراكش لحضور الحفل السنوى لتوزیع جوائز الـCAF بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لتسلم الجائزة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الحفل السنوى لتوزیع جوائز 2024 CAF.

وكان فى استقباله فوزى لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبحضور رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى إنفانتينو.

ويكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم الإثنين، النقاب عن النجم الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا خلال العام الجارى 2024، فى الحفل المقرر إقامته مساء اليوم فى مراكش بالمغرب.



استقبال أشرف صبحى



إنفانتينو