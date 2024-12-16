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وصول وزير الرياضة إلى مراكش لحضور الحفل السنوى لتوزیع جوائز الـCAF بالمغرب

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القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لتسلم الجائزة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الحفل السنوى لتوزیع جوائز 2024 CAF.

وكان فى استقباله فوزى لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبحضور رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى إنفانتينو.

ويكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم الإثنين، النقاب عن النجم الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا خلال العام الجارى 2024، فى الحفل المقرر إقامته مساء اليوم فى مراكش بالمغرب.

استقبال أشرف صبحى
استقبال أشرف صبحى

 

إنفانتينو
إنفانتينو

 

وزير الرياضة
وزير الرياضة

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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