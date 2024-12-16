بطولة فرنسا: سان جرمان يبتعد بالصدارة بثلاثية في مرمى ليون

الرياص - اسماء السيد - باريس : ابتعد باريس سان جرمان حامل اللقب بالصدارة بفارق سبع نقاط عن مرسيليا وموناكو، بعد فوزه على ضيفه ليون 3 1 الأحد في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويتبقى لسان جرمان الذي أحيا آماله بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على مضيفه سالزبورغ النمسوي 3 0 في الجولة السادسة، مباراة واحدة في الدوري هذا العام أمام موناكو مقدَّمة عن المرحلة السادسة عشرة بسبب المواجهة الافتتاحية مع موناكو بالذات في الكأس السوبر مطلع العام المقبل.

واستفاد النادي الباريسي من تعادل مرسيليا مع ليل 1 1 السبت وموناكو مع رينس من دون أهداف.

في المقابل، تجمّد رصيد ليون عند 25 نقطة في المركز الخامس بعد خسارته الرابعة.

وتقدّم الباريسيون بهدفين في أول 15 دقيقة عبر عثمان ديمبيليه (8) إثر تمريرة من الشاب المتألق ديزيريه دويه ابن الـ19 عاما.

وأضاف البرتغالي فيتينيا الهدف الثاني بعدها بست دقائق من ركلة جزاء عقب خطأ ارتكبه القائد كورنتان توليسو على دويه.

وتمكّن جورج ميكوتادزه من تذليل الفارق بعد هجمة منظمة وصلت إلى ريان شرقي الذي مررها بذكاء إلى زميله الجورجي غير المراقب فسجلها بسهولة في مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (40).

وألغى الحكم المساعد "في ايه آر" هدفا لدويه بداعي التسلل (53).

وتوقّفت المباراة من بعد القرار بسبب هتافات عنصرية من مشجعي النادي الباريسي، اضطر على إثرها القائد المغربي أشرف حكيمي إلى التوجّه نحو المدرجات طالبا من المشجعين الهدوء حتى يوافق الحكم على استكمال المباراة.

وأكّد البديل البرتغالي غونشالو راموش الفوز بهدف ثالث بسهولة بعدما تهادت أمامه كرة ارتدت من الحارس (88).

وهذا الهدف الثاني تواليا لراموش الذي غاب لـ15 مباراة بسبب الإصابة وعاد ليشارك أواخر الشهر الماضي. كان قد سجل في الفوز المهم على سالزبورغ النمسوي 3 0 في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفا في التعادل مع نانت في المرحلة الثالثة عشرة.

نيس يسقط بفخ التعادل

وسقط نيس بفخ مضيفه مونبلييه متذيل الترتيب وتعادل معه 2 2.

سجل غايتان لابورد (17) والجزائري الشاب بدر الدين بو عناني (28) لنيس، وجوريس شوتار (22) والبديل تيو سانت لوس إثر عرضية من الأردني موسى التعمري (80) لمونبيلييه.

وهذا الهدف الثاني لبو عناني (20 عاما) في الدوري هذا الموسم، بعد الأول أمام لوهافر في المرحلة الماضية.

ورفع نيس الذي فشل بتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري، رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما حصل مونبلييه على نقطته التاسعة وبقيَ في المركز الأخير.

وغاب عن صفوف نيس 10 لاعبين بسبب الإصابة أو المرض، آخرهم المهاجم الدولي العاجي جيريمي بوغا بعد تعرضه لـ"إصابة عضلية جديّة" في فخذه الأيمن، حسب ما كشف مدرب الفريق فرانك إيز السبت، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لاشهر عدّة.

وقال إيز "هذا العام أصيب في ثلاثة أو أربعة أماكن مختلفة في منطقة العضلات، لا أستطيع تفسير ذلك".

وتعرّض بوغا المولود في فرنسا للإصابة خلال خسارة نيس أمام مضيفه أونيون سانت جيلواز البلجيكي 1 2 ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وسيخضع بوغا لاختبارات طبية إضافية من ا=أجل تحديد حاجته إلى جراحة من عدمها حسب مدربه، لكنّ مصادر في النادي قدرّت مدة غياب المهاجم البالغ 27 عاما ثلاثة أشهر على الأقل.

وتمكن بريست صاحب النتائج المتذبذة محليا والمتألق في دوري أبطال أوروبا، من تحقيق فوزه الثاني تواليا في الدوري على ضيفه نانت 4 1.

سجل المالي كاموري دومبيا (24)، برندان شاردونيه (27) والبديل عبدالله سيما (88 و90+3) لبريست والبرازيلي دوغلاس أوغوستو (48) هدف نانت.

ورفع بريست الذي تغلب الثلاثاء الماضي على أيندهوفن الهولندي 1 0 محققا فوزه الرابع في دوري الأبطال، رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر في الدوري، فيما تراجع نانت إلى المركز الرابع عشر بـ14 نقطة.

وقاد البديل الدنماركي ألبرت غورنبيك فريقه رين إلى الفوز على ضيفه أنجيه بهدفين نظيفين، حيث سجل الأول بعد 18 دقيقة من دخوله في الشوط الأول (33)، إثر إصابة الجزائري أمين غويري، قبل أن يؤكّد لورانس أسينسيون الفوز بالثاني في الدقيقة 90+2.

فوز هو الخامس لرين في الدوري الذي رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمّد رصيد أنجيه عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.