شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك لرجال السلة فى ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، السبت، عندما يلتقي مع الزمالك في لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط.

تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة فريقي الشباب بين الناديين في الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وكان رجال سلة الأهلي قد تأهل إلي نصف النهائي عقب الفوز على الجزيرة في ربع النهائي بنتيجة 84 -72.