الامارات | شباب الأهلي «سوبر» الكرة الإماراتية للمرة السابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج شباب الأهلي، بلقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه بالمحترفين، على حساب الوصل الذي تغلب عليه اليوم الجمعة بضربات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، 2-2، على استاد آل مكتوم في دبي.

ونجح فريق المدرب البرتغالي، باولو سوسا، في التقدم بهدفين بفضل البرازيلي، جويلهيرم بالا، «45+2»، والصربي، لوكا ميلفوغيفيتش، «53»، قبل أن يقلب الوصل الطاولة على شباب الأهلي ويُدرك التعادل عن طريق نيكولاس خيمينز، «58»، وفابيو ليما «90+7».

وابتسمت ضربات الترجيح للمرة الأولى لشباب الأهلي في نهائي السوبر، بعدما كان قد خسر اللقب في ثلاث مناسبات بتلك الطريقة.