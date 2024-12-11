الامارات | عصرية وغير مسبوقة الشكل.. ملاعب السعودية لكأس العالم 2034

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم "السعودية 2034"، اليوم الأربعاء، عن نماذج لـ 15 ملعباً عصرياً سيحتضن مباريات المونديال في خمسة مدن هي الرياض وجدة ونيوم والخبر وأبها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن اليوم الأربعاء، عن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 خلال اجتماع الجمعية العمومية، وكان "فيفا" قد أعطى الملف السعودي تقييماً عالياً غير مسبوق في تاريخ ملفات الدول المتقدمة لاستضافة كأس العالم منذ انطلاقتها عام 1930، حيث حصل على 4.18 من 5، واصفاً المخاطر بأنها متوسطة، فيما وصف ملف مونديالي 2026 و2030 بـ«عالي المخاطر» ودرجة تقييم أقل من الملف السعودي.

وتستضيف السعودية 48 منتخباً في 15 ملعباً منها أعيد تصميمه من جديد، وهي: ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وستاد الملك سلمان الدولي، وملعب جامعة الملك سعود، وملعب المربع الجديد، وملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وستاد الأمير محمد بن سلمان، وستاد روشن وستاد جنوب الرياض.

استاد الأمير محمد بن سلمان

استاد الملك عبدالله

استاد المربع الجديد

استاد روشن

الخبر - استاد أرامكو

أبها - ستاد جامعة الملك خالد

ستاد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

ستاد وسط جدة

ستاد الملك سلمان الدولي