شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل انطلاق المران الأول بقطر والان مع تفاصيل الخبر

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الأول للفريق في قطر الذي يقام عصر اليوم.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب الإرسال في قطر استعدادا لمباراة كأس التحدي المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري ضمن منافسات كأس القارات للأندية.

ويلعب الأهلي على كأس التحدي أمام الفائز من مواجهة اليوم في ديربي الأمريكيتين بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

وخاض فريق الاهلي مرنه الأول في قطر على ملعب الإرسال بالعاصمة الدوحة اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.