الاتحاد القطري يقيل مدربه "تينتين" ويعين مساعده غارسيا لقيادته في كأس الخليج

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : أقال الاتحاد القطري لكرة القدم الأربعاء المدرب الإسباني "تينتين" ماركيس لوبيس بعد تعرض المنتخب الوطني الأول لثلاث خسارات في ست مباريات ضمن تصفيات مونديال 2026، وعين مساعده ومواطنه لويس غارسيا خلفا له لقيادة "العنابي" في كأس الخليج.

ونشر الاتحاد رسالة في حسابه على منصة أكس (تويتر سابقا) قدم خلالها الشكر للمدرب "على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني. كل التوفيق لك في مسيرتك القادمة".

وأوضح في بيان مقتضب "تم الاتفاق على تكليف الإسباني لويس غارسيا مدربا جديدا لمنتخبنا الوطني، لقيادة +العنابي+ في خليجي 26 في دولة الكويت".

وتقام كأس الخليج بين 21 كانون الأول/ديسمبر الحالي و3 كانون الثاني/يناير المقبل.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن غارسيا المدرب الأسبق لنادي إسبانيول أعرب "عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب ماركيس لوبيس على اتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الوطني الأول في خليجي 26... والأثر الإيجابي الذي تركه خلال قيادته المنتخب".

وكان "تينتين" تولى تدريب المنتخب القطري منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر 2023 بديلا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي اقيل من منصبه قبلها، وقاد مضيف مونديال 2022 إلى الظفر بكأس آسيا 2023 التي جرت في الدوحة مطلع العام 2024 من دون خسارة.

وقاد ماركيس المنتخب القطري في 17 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاث مباريات.

وكانت الهزائم الثلاث خلال الدور الثالث الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، ما عقد وضعية المنتخب القطري الذي وجد نفسه في المركز الرابع في المجموعة الأولى، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات الثالثة وست عن اوزبكستان الثانية وتسع عن إيران المتصدرة.

أما غارسيا (43 عاما)، فتولى تدريب نادي إسبانيول موسم 2022–2023، قبل ان يتعاقد معه الاتحاد القطري كمساعد لتينتين بطلب من الأخير بعد 20 يوما من توليه المهمة.