شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تخضع لجراحة جديدة بعد غيابها عن بطولة العالم للاسكواش.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

خضعت نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لعملية جراحية جديدة، بعد تعرضها لكسر فى الأنف، خلال مشاركتها فى البطولات.



نوران جوهر تخضع لجراحة جديدة في الأنف

وكانت نوران جوهر أجرت فى أكتوبر الماضى جراحة أولية فى الأنف، قبل أن تثبت الأشعة حاجتها لجراحة جديدة، وهو ما أدى إلى غيابها عن المشاركة مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم المقامة حالياً فى هونج كونج.

قرر الاتحاد الدولى للاسكواش إعفاء 4 منتخبات من منافسات دور الـ16 بمنافسات السيدات فى بطولة العالم المقامة حالياً بهونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجارى، من بينهم المنتخب الوطنى الأول للسيدات حامل اللقب.

بذلك يتأهل المنتخب الوطنى الأول لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائى مباشرة رفقة منتخبات، بلجيكا، إنجلترا وأمريكا.

وأسفرت قرعة بطولة العالم عن وقوع منتخب الرجال وكذلك منتخب السيدات، فى مجموعة تضم منتخبى إسبانيا واليابان.

وفاز المنتخب الوطنى لرجال الاسكواش فى الجولة الأولى على نظيره الإسبانى بنتيجة 3-0، ثم فاز فى الجولة الثانية على اليابان بنفس النتيجة.

وفى منافسات السيدات تصدر المنتخب الوطنى مجموعته، بالعلامة الكاملة، حيث كان المنتخب الوطنى فاز فى الجولة الأولى على اليابان بنتيجة 3-0، ثم فى الجولة الثانية على إسبانيا بنفس النتيجة.

وتحمل مصر، حاليا، اللقبين، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.