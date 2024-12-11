شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام سيرجان الإيرانى فى بطولة العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره فولاد سيرجان الإيرانى فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء فى ثانى مبارياته، ببطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى البرازيل خلال الفترة من 10 حتى 15 ديسمبر الجارى.

ويخوض فريق الأهلى أخر مواجهاته بالدور الأول فى الواحدة والنصف صباح السبت المقبل أمام لوبى سيتيانوفا الإيطالي .

ويشارك الأهلي، بطل أفريقيا، في المجموعة الأولى التي تضم معه كلًّا من: برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي، بينما تضم المجموعة الثانية ترينتينو الإيطالي وسادا كروزيرو البرازيلي وسوسيداد فولي الأرجنتيني وشباب يازاد الإيراني.

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» المشاركة في بطولة العالم للأندية 15 لاعبا وهم: عبد الله عبد السلام، وعبد عبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري والطبي المسافر مع البعثة كلًّا من: عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وفرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا، وأحمد محمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيبًا، وإسلام محمدي للعلاج الطبيعي، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل ومسؤول التغذية، وأحمد محمد رضا، وروسبير جونزاليس محللي أداء، وشريف محمد صلاح مدرب لياقة، ومحمد شهير الدين مدلكًا.