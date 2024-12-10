شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الاسكواش يهزم إسبانيا 3-0 ويتصدر مجموعته ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تغلب المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش، على نظيره الإسباني، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم المقامة في هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الإسباني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة المباريات والأشواط كالتالي:

فوز روان العربي على أونا بلانكو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-2.

فوز نور الشربيني على مارثا دومينجز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-8.

فوز أمينة عرفى على نوا روميرو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-2, 11-2 .

بهذا الفوز يتصدر منتخب السيدات مجموعته، بالعلامة الكاملة، حيث كان المنتخب الوطني فاز في الجولة الأولى على اليابان بنتيجة 3-0 أيضاً.

وتحمل مصر، حاليا، اللقبين، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.

قائمة المنتخب الوطني للسيدات

1- نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا

2- هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا

3- روان العربى المصنفة الثامنة عالميا

4- أمينة عرفى المصنفة التاسعة عالميا

بينما تغيب نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً عن المشاركة مع المنتخب بسبب خضوعها لجراحة في الأنف.