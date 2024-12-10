شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: لا غرامات على أعضاء النادى بسبب الغياب عن اجتماع العمومية والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادى الزمالك أن الجمعية العمومية للنادى تسير بشكل طبيعى مع تطبيق شروط الحضور والتصويت لأعضاء الجمعية العمومية.

وقال موسى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان إدارة النادى قررت عدم توقيع غرامات مالية على الأعضاء ممن يتخلفون عن الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية.

وأضاف موسى انه تم اخطار أعضاء العمومية من خلال لافتات تم تعليقها بالنادى عن عدم فرض غرامات مالية لعدم الحضور.



وحددت إدارة النادى شروط حضور العمومية ومن يحق له حضورها والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى..

أن يكون عضو عامل مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون مسدد الاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وماعليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان باثبات الشخصية متمثل فى بطاقة الرقم القومى او رخصة القيادة او رخصة السلاح أو جواز السفر بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوي.



حسن موسي مدير تنفيذي الزمالك