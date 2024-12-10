شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تطير إلى قطر اليوم لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية السبت المقبل، بعدما نجح الفريق الأحمر في التأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في ربع نهائي البطولة القارية، وحصد كأس بطولات القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي".

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.