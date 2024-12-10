شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى يحدد موقف موتوموسى من تدعيم زد أمام المحلة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الكونغولي بيتر موتوموسي لاعب وسط فريق زد لفحص طبي من قبل طبيب فريقه لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام غزل المحلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وتعافى بيتر موتوموسي من الإصابة التي لحقت به قبل بداية الموسم الحالي، وتسببت في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وينوي المدير الفني لزد منح الفرصة لكل اللاعبين في مباريات كأس الرابطة، لتكون فرصة من أجل تجهيز كل اللاعبين لمباريات الدوري، حيث يرى الجهاز الفني أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل وكل اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق أساسيين.

يذكر أن زد يحتل المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وهزيمة.