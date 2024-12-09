شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 12 / 2024 العديد من الأخبار، منها: الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيرى 2 - 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفدرالية، وبيراميدز يتعادل سلبياً مع دجوليبا ويتصدر المجموعة الرابعة بدوري الأبطال.

الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيرى 2 - 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفدرالية

تعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع إنيمبا النيجيري بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

الراحل إيهاب جلال يزين قاعات مدرسة نور المعارف خلال مسابقة قاعة عظيم

زين اسم الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى السابق، إحدى قاعات مدرسة نور المعارف بالضبعية، خلال مسابقة قاعة عظيم التى أقيمت داخل المدرسة.

المصرى البورسعيدى يتعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله بالكونفدرالية

تعادل المصرى البورسعيدى وبلاك بولز الموزمبيقى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بموزمبيق ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

مدرب بيراميدز: مواجهة دجوليبا الأصعب فى مشواره التدريبى لهذا السبب

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه من المدربين الذين لا يبحثون عن الأعذار، ولكنه يمكنه التأكيد على أن مباراة دجوليبا هي الأصعب في مشواره التدريبي على الإطلاق، نظرا للظروف الصعبة التي مر بها الفريق طوال الأيام الماضية.



بيراميدز يتعادل سلبياً مع دجوليبا ويتصدر المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

تعادل فريق بيراميدز مع دجوليبا المالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على استاد 26 مارس بالعاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يفتح باب التقدم للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير المقبل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في جلسته التي عقدت اليوم فتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير المقبل، بعد أن اعتمد المجلس مفوضًا في اختصاصات الجمعية العمومية الزيادة الجديدة لقيمة العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وذلك بعد قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الحالية والتوسعات التي تمت في جميع أفرع النادي، لاستيعاب العضويات الجديدة.

أحمد فتحي يعلن قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة فى كأس العالم للأندية



أحمد فتحي يعلن قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة فى كأس العالم للأندية

أعلن أحمد فتحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الصين، خلال الفترة من17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

الترسانة يهزم كهرباء الإسماعيلية 2 - 1 فى اللحظات الأخيرة بدورى المحترفين

شهدت مباريات اليوم الأول في الجولة الحادية عشرة لدورى المحترفين العديد من المفاجآت وجاءت ذاخرة بالأهداف، بعدما نجح الترسانة في خطف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 19 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 16 نقطة .



تفاصيل إصابة بنتايج فى مباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثلاثي محمود بنتايج، ومصطفى الزناري، وأحمد محمود لاعبو الأبيض، خلال مباراة إنييمبا النيجيري التي أقيمت اليوم الاحد في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.