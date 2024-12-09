شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بذهبية وفضية التتابع المختلط ببطولة العالم للشباب للخماسى الحديث بجواتيمالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن لاعبو المنتخب المصري للخماسي الحديث للشباب تحت 15 عاماً، من التتويج بالميداليتين الذهبية والفضية في منافسات التتابع المختلط، ضمن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 15 عاما التي تستضيفها جواتيمالا خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر الحالي.

استطاع الفريق المكون من "محمد عبد الجليل، ومريم أيمن" من التتويج بالميدالية الذهبية بعد إنهاء المنافسات النهائية بإجمالي 1052 نقطة، فيما أحرز الفريق المكون من "ياسين الشربيني، وكرمة هاني" الميدالية الفضية بإجمالي 1045 نقطة، واحتل المركز الثالث الفريق الألماني بإجمالي 1044 نقطة.

ليصبح رصيد مصر بالبطولة 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وجاءت ميداليات مصر في بطولة العالم بجواتيمالا كالتالي: فوز الثنائي "كرمه هاني ونور إسلام" ذهبية تتابع الشابات، وفوز "محمد عبد الجليل" بذهبية الفردي، وفوز الفريق المكون من "كرمه هاني، مريم أيمن، ونور إسلام" بذهبية الفرق، واستطاع الفريق المكون من "محمد عبد الجليل، ومريم أيمن" من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع المختلط.

وأحرز الثنائي "ياسين الشربيني، ومحمد أشرف" فضية تتابع الشباب، بينما حصد الثنائي "ياسين الشربيني، وكرمة هاني" الميدالية الفضية في منافسات التتابع المختلط، وحصدت كرمه هاني الميدالية البرونزية في منافسات الفردي.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين محمد أشرف، وياسين الشربيني، ومحمد عبد الجليل، واللاعبات نور إسلام، وكرمة هاني، ومريم أيمن.

ويرأس بعثة المنتخب المهندس عمرو شمس عضو مجلس الإدارة، ويقود المنتخب إيهاب سيد المدير الفني، وأحمد حسام مساعد مدير فني الرماية، وأحمد يحيى مدير فني الموانع.

ورافق البعثة السفير حاتم حسوبه سفير جمهورية مصر العربية بجواتيمالا، حيث كان في استقبالهم منذ وصولهم مطار جواتيمالا، وتقدم للبعثة بخالص التهاني ولأبطال مصر للنتائج العظيمة بالمسابقات.