شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يستفيد الزمالك من الطعن على حكم مستحقات باتشيكو؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات الماضية تقدمهم بطعن على قرار المحكمة الخاص بمستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.

وصدرت المحكمة الرياضية حكما لباتشيكو بالحصول على 450 الف يورو مستحقات متأخرة ، بالإضافة إلى 100 الف يورو مكافأت، إلا أن باتشيكو تقدم باستئناف على الحكم للحصول على قيمة عقده كاملا، وجاء الحكم بحصول باتشيكو على 819 ألف يورو، وهو ما دفع الزمالك للتقدم بطعن على قرار المحكمة.

ويأتي الطعن الذى تقدم به الزمالك في المحكمة الفيدرالية السويسرية، لتعطيل عقوبة إيقاف القيد التى ستوقع على النادى لحين صدور الحكم، حيث أن الطعن هو أخر درجات التقاضي فيما يخص قضية البرتغالى جايمي باتشيكو.

والتقدم بالطعن يجمد قرار إيقاف قيد النادى، وهو ما يمنح الأبي فرصة ضم صفقات أخرى، وتدعيم صفوف الفريق لحين البت في الطعن المقدم من الزمالك