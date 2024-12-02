شكرا لقرائتكم خبر عن 12 وجها جديدا فى رئاسة الاتحادات الرياضية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

أسفر ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية حتى الآن عن انتهاء 19 اتحادا أولمبيا من انتخابات الجمعية العمومية، من إجمالي 29 اتحادا، حيث تتبقى 10 اتحادات لم تعقد جمعياتها حتى الآن، وهى الدراجات، الرجبي، الكرة الطائرة، السلاح، كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، الشراع، القوس والسهم، والخماسي الحديث.

ونجح 12 رئيسا جديدا في الاتحادات الرياضية حتى الآن، وهم كل من: هادية حسني رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، شريف القماطي رئيس اتحاد التجديف، وإسماعيل شاكر رئيس اتحاد الفروسية، وحاتم فودة رئيس اتحاد ألعاب القوى، وعمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، وأشرف فرحات رئيس اتحاد الهوكي، ومحمد مطيع رئيس اتحاد الجودو، وعمر هشام طلعت رئيس اتحاد الجولف، وأحمد كامل رئيس اتحاد الكانوي والكياك، ومجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة، وسعيد صلاح رئيس اتحاد المصارعة، وآمنة الطرابلسي رئيسة اتحاد الاسكواش.

ويشهد شهر ديسمبر إقامة الانتخابات في 10 اتحادات، حيث تقام انتخابات السلاح يوم 6 ديسمبر والكرة الطائرة واتحاد الرجبي يوم 6 ديسمبر أيضًا وتقام انتخابات الدراجات يوم 7 ديسمبر وكرة القدم يوم 10 ديسمبر، ثم انتخابات كرة اليد يوم 13 ديسمبر وتنس الطاولة وانتخابات اتحاد الشراع يوم 13 ديسمبر أيضا، وتقام انتخابات القوس والسهم يوم 14 ديسمبر، وهو نفس يوم إجراء انتخابات الخماسي الحديث في ختام انتخابات الاتحادات الأوليمبية يوم 14 ديسمبر.