شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد تسليم عقود أصحاب الشركات الناشئة الفائزة فى حاضنة الأعمال الرياضية التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تسليم عقود أصحاب الشركات الناشئة الفائزة في حاضنة الأعمال الرياضية التكنولوجية MOYS بمركز شباب مدينة نصر، بعد انتهاء كافة الإجراءات والأوراق القانونية واجبة الاتباع.

وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التي تمول المشروع من خلال جهاز تنمية الابتكار، وجامعة النيل الأهلية.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن حاضنة الأعمال (MOYS) هي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الاجتماعي والاستثماري، وستفتح أبوابها للمرة الأولى وستعمل على تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم على الاقتصاد المصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال توقيع الشباب أصحاب الشركات الفائزة، إن دعم الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم في الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي يمثل أهمية خاصة كونهم عِماد التنمية المستدامة ومحرك التغيير الإيجابي في المجتمع، حيث يشكل الشباب الشريحة العمرية الأكبر من السكان.

ووجه الدكتور أشرف صبحي المعنيين بالوزارة بالربط والتشبيك مع الشباب أصحاب الشركات الثمانية الناشئة الفائزة والإستفادة منهم بالمشروعات القومية مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وكذلك التنسيق مع مختلف الاتحادات والأندية، والمعارض الرياضية مثل سبورتس اكسبو.

وكان قد تقدم للحاضنة ٨٧ صاحب فكرة وشركة ناشئة ونتج عن تقييم المشروعات تأهل 20 فكرة تكنولوجية لحضور المعسكر التدريبي لمرحلة ما قبل الاحتضان، وذلك بمقر الحاضنة في مركز شباب مدينة نصر، حيث قام أصحاب الأفكار والشركات المؤهلة بعرض تقديمي للفكرة والشركة المقترحة، ليتم اختيار ثماني شركات ناشئة وهم:-

1- شركة أكتيف أكس للتدريب أولاين: تمكين خبراء اللياقة البدنية من خلال تزويدهم بمنصة تعزز عروض خدماتهم وتجذب عملاء جدد من خلال الاستفادة من مجال اللياقة البدنية الرقمية.

2-شركة أهلني أب للتدريب: تتطبيق جوال رائد يهدف إلى تغيير الطريق التي يحصل بها المصريون على حلول إعادة التأهيل واللياقة البدنية المخصصة.

3- شركة لعبة حلوه للحلول الرقمية: تعمل هذه المنصة كمركز مزدوج الجوانب للرياضات الإلكترونية، حيث تلبي احتياجات اللاعبين والرعاة من الشركات.

4-شركة جرائة سبورت لتنظيم الاحداث الرياضية: تم تصميم هذا التطبيق لتبسيط عملية ممارسة الرياضيين الهواة للرياضة.

5-شركة دينامك سمارت سلیوشن: جهاز جري بسيط يتم تشغيله يدويا ومصمم للتدريبات الأساسية مصنوع محليا ويتميز بأسعاره المعقولة.

6-شركة راكتيك للتقنيات الحديثة: تم تصميم التطبيق لمراقبة أداء لاعبي كرة السلة في الوقت الفعلي، وتقديم ملاحظات ونصائح قيمة لكل من اللاعب والمدرب.

7-شركة لينكر ما نجمينت للبرمجيات: تطبيق مصمم لمساعدة المدربين في الترويج لخدماتهم وربطهم بالفرص ذات الصلة

8-شركة ايفنتيج لتطوير البرمجيات: تنفيذ نظام حجز رقمي عالي التقنية، وإنشاء نظام إدارة شامل، ومن المتوقع أن يؤدي كل هذا إلى تعزيز توليد الإيرادات.



وعقب توقيع العقود اليوم ستدعم حاضنة MOYS الشركات الناشئة الجاري احتضاها، يتم توفيظ حوافز مالية يتم صرفها لـ تطوير نموذج أولي أو منتج قابل للتطبيق، تعيين فريق ونطوير استراتيجية تسويق، تشغيل الأعمال، التوسع، الاستحواذ على الأصول، وكذلك الصرف على الخدمات العينية بناء على تقييم الاحتياجات، مثل التدريب قبل الحضانة، خدمة تأسيس الشركة، المشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية،تقديم خدمات استشارية وتوجيهية في التكنولوجيا والرياضة وتطوير الأعمال والتسويق.