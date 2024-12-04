الامارات | التشيك تتصدّر «عالمية دبي للقفز بالمظلات» بفارق سنتيمتر واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المنتخب التشيكي صدارة الترتيب العام لبطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات من المنتخب الوطني (أ)، ضمن منافسات دقة الهدف، وذلك قبل جولة واحدة من ختام البطولة التي تقام منافساتها في نادي سكاي دايف دبي، بمشاركة 30 دولة.

ويتفوق منتخب التشكيك على المنتخب الإماراتي بفارق سنتيمتر واحد، بينما حلّ في المركز الثالث المنتخب الإيطالي محققاً 22 سم، ثم منتخب النمسا رابعاً بالرصيد ذاته، وحلّ منتخب المجر خامساً برصيد 32 سم، بينما حلّ منتخب الإمارات (ب) سادساً برصيد 37 سم.

وعلى صعيد نتائج الفرق لمسابقة التزحلق على الماء، جاء المنتخب الأميركي في الصدارة، وتلاه منتخب الإمارات ثم منتخبات فرنسا والنمسا وإيطاليا، فيما لايزال نجما المنتخب الوطني عبدالباري قبيسي ومحمد السويدي في دائرة المنافسة، وسط احتمالات كبيرة بفوز أحدهما باللقب.

من جانب آخر، أبدى سفير سيراليون في الدولة رشيد سيساي، إعجابه الشديد بالمستوى التنظيمي لبطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، والمستوى الفني العالي الذي شهدته البطولة في كل المنافسات.

وقال في تصريحات صحافية: «هذا الأمر ليس بغريب على الإمارات ودبي، إذ تملكان تاريخاً مشرفاً في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وبمنتهى الاحترافية، وأتمنى في النسخة المقبلة أن أرى منتخبات إفريقية تُشارك في البطولة».