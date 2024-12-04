بطولة إنكلترا: ليستر يستعيد عافيته في مباراته الأولى مع نيستلروي وبالاس يحقق فوزه الثاني

الرياص - اسماء السيد - لندن : استعاد ليستر سيتي عافيته وتغلب على ضيفه وست هام 3 1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك في أول اختبار له مع مدربه الجديد الهولندي رود فان نيستلروي.

افتتح الهدّاف المخضرم جيمي فاردي التسجيل في الدقيقة الثانية بتمريرة من المغربي بلال الخنوس الذي عزّز تقدم فريقه بتسجيله الثاني (61)، قبل أن يضيف البديل الزامبي باتسون داكا الثالث (90).

وسجل البديل الألماني نيكلاس فولكروغ هدف الشرف لوست هام (90+3) في مشاركته الأولى منذ آب/أغسطس بعد غيابه بسبب الإصابة.

وهذا الهدف الأول للاعب الوسط الدولي الخنوس في الدوري خلال مباراته التاسعة، بعدما انتقل إلى ليستر قادما من خنت البلجيكي في الصيف.

وكان ليستر قد خسر خمس من مبارياته الست الأخيرة وتعادل في واحدة ضمن الدوري والكأس، ليحقق بالتالي بداية موفقة مع فان نيستلروي الذي خلف ستيف كوبر.

ورفع "الثعالب" رصيدهم إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر موقتا، بفارق نقطتين عن وست هام الرابع عشر.

وتلقى وست هام الذي يعيش فترة من التذبذب على صعيد النتائج، خسارته الثانية تواليا والسابعة في الدوري.

وقاد الفرنسي جان فيليب ماتيتا فريقه كريستال بالاس إلى تحقيق فوزه الثاني فقط ضمن الدوري، وجاء على مضيفه إيبسويتش تاون بهدف نظيف سجله في الدقيقة 60.

وهذا الهدف الرابع في الدوري هذا الموسم الذي يسجله ماتيتا، صاحب خمسة أهداف في ست مباريات مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024.

ورفع كريستال بالاس الذي لم يكن قد فاز مسبقا في الدوري سوى على توتنهام (1 0) في المرحلة التاسعة، إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر موقتا.