موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال والقناة الناقلة

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أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة بطولة الدوري المصري بنهاية مباراته أمام البنك الأهلى مساء أمس، الأحد، فى الجولة الرابعة للمسابقة وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى بالجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام اورلاندو بيراتس بدوري ابطال افريقيا

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.