شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينافس المنامة على لقب السوبر المصرى البحرينى لكرة السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم فريق كرة سلة الاتحاد السكندري مع نظيره المنامة البحرينى بكأس السوبر البحرينى الذى يقام بالبحرين.

ويخوض الاتحاد السكندرى اللقاء بصفته بطل السوبر المصرى، بينما يخوض المنامة اللقاء بصفته بطل السوبر البحرينى.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة البحريني، بكأس السوبر البحريني لكرة السلة على حساب فريق الأهلي البحريني، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري البحريني لكرة السلة، والذي تحتضنه مملكة البحرين خلال الفترة الحالية.

وفاز المنامة على نظيره الأهلي البحريني بنتيجة 80-72، ليتوج بلقب كأس السوبر البحريني لكرة السلة للموسم 2024.

فيما سيواجه نادي الأهلي البحريني نظيره الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة.

وكان الاتحاد السكندري قد توج أول أمس الخميس بلقب كأس السوبر المصري لكرة السلة على حساب النادي الأهلي بنتيجة 87-84، بعد لقاء قوي من الفريقين.