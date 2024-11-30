شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم السبت بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون بالأمس الجمعة استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويعود ناصر منسي لدعم صفوف الزمالك بعد غيابه عن مباراة بلاك بولز الماضية في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،بسبب امتثاله للعقولة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.