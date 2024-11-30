شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح سليمان: تم اتهامى بافتعال المشاكل.. وتنازلت عن 4 ملايين جنيه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، تنازله عن مستحقاته المالية وقت رحيله عن القلعة البيضاء، وذلك بسبب حبه وعشقه للنادي.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تم اتهامي بافتعال مشاكل بسبب المستحقات وهذا أمر لم يحدث على الاطلاق لأنني أعشق نادي الزمالك، وتنازلت عن 4 ملايين جنيه أثناء رحيلي عن الزمالك".

وأضاف: " بعد رحيلي عن الزمالك انتقلت لصفوف إنبي لأني كنت أرغب في الابتعاد عن ضغوط الجماهير في ذلك الوقت".

وكشف نجم الزمالك السابق، كواليس انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء، موضحا أن حسن شحاتة كان سببا في انضمام للفريق الأبيض، وقال: "انتقلت للزمالك مقابل 3 ملايين جنيه بطلب من حسن شحاتة الذي كان مقتنعا بإمكانياتي وعبد الواحد السيد وشيكابالا وميدو ساعدوني في التكيف سريعًا مع الأجواء في الزمالك".

واختتم: "رحيلي عن الزمالك كان مفاجئا للجميع، بعدما فوجئت بأنني أصبحت في المرتبة الخامسة بين اللاعبين في حسابات المدير الفني حسام حسن في ذلك الوقت".