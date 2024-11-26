شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الشهيد الرفاعى (52) للرماية ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" والان مع تفاصيل الخبر

شهد مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد الرياضي للجامعات انطلاق النسخة الجديدة من دوري الجامعات المصرية (دورة الشهيد الرفاعي 52) ببطولة الرماية بالمسدس والبندقية، والتي شارك بها عدد قياسي من الجامعات شمل طلاب وطالبات من 22 جامعة بنسبة زيادة تمثل 38% عن الأعوام السابقة مع زيادة عدد البنات عن البنين المشاركين بالبطولة مما يدلل على مستوى الاهتمام المتزايد بتعزيز الرياضة النسائية داخل الجامعات.



مسابقة الرماية



منافسات الرماية



بطولة الرماية



بطولة الشهيد الرفاعي للرماية



مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي

أقيمت البطولة ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" التي أطلقها الاتحاد الرياضي للجامعات في 20 من سبتمبر الماضي بهدف تنمية وتطوير شخصية شباب الجامعات وتعزيز ممارسة الرياضة للجنسين، وتم تنظيم البطولة على ميدان الرماية بالنادي العام لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشارك التنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات وجامعة قناة السويس.

وشهدت البطولة حضور الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، ومحمود سيف الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، والدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، وأشرف الجوهري مقرر نشاط الرماية بنادي القناة، ولفيف من قيادات المحافظة والجامعة والمهتمين برياضة الرماية.

وقد وجه الدكتور مصطفي بيومي الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لما بذلوه من جهد لتيسير إقامة البطولة، كما أثني على مستوى التنظيم المتقن، شاكرا فريق عمل البطولة من الحكام والمنظمين من قطاع الأنشطة الطلابية ورعاية الشباب بجامعة قناة السويس، والاتحاد الرياضي للجامعات، والمتطوعين من شباب الجامعات.

وأكد مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة أن البطولة شهدت منافسة ضارية ومستوى عالمي من التميز حيث حسمت مسابقة البندقية للرجال لصالح الطالب محمد مصطفي أحمد بالاحتكام لعدد ال (×)، (46 مقابل 43)، بعد التعادل في النقاط 589 مع الطالب مجدي محمد حافظ الذي فاز بالمركز الثاني.

كما أبدى الدكتور مصطفي بيومي سعادته بمدى التنوع بين الجامعات المشاركة في البطولة وكذلك تلك التي فازت بالميداليات، حيث شارك بالبطولة جامعات حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد عليا، في حين فازت 9 جامعات مختلفة بميداليات البطولة الاثني عشر بما يعكس شراسة المنافسة واهتمام كافة الجامعات بتقديم مستوى متميز خلال المنافسات.

وتضمنت قائمة الجامعات الفائزة بميداليات البطولة كل من جامعات السادات، الملك سلمان الدولية، حلوان، قناة السويس، النيل، سيناء، الأهرام الكندية، بدر والمنصورة.

شهد توزيع الجوائز فى ختام البطولة التقاط الصور الجماعية لجميع المشاركين والمنظمين مع كبار الضيوف الذين تبادلوا إلقاء الكلمات، حيث صرح دكتور مصطفى بيومى خلال كلمته أن الفوز بالمراكز المتقدمة بالبطولة هو جزء هام من طبيعة المنافسات الرياضية ولكنه يظل جزء فقط من أهداف الرياضة الجامعية، بجانب أنواع أخرى من الفوز تتمثل فى تجمعنا ووحدتنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض بما ينعكس إيجابا على تعزيز مهارات التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي ومنظومة القيم لدى الفرد والجماعة تتحول الرياضة إلى أسلوب حياة وأداة للتنمية وأمل في حاضر جميل ومستقبل أجمل للجميع.

وقد أسفرت منافسات البطولة عن النتائج التالية:



فى مسابقات المسدس طلبة حصل محمود أحمد حسن علي المركز الأول، بينما جاء حسين سامح مصطفي في المركز الثانى، وحل كريم أحمد إسماعيل في المركز الثالث.

وفى منافسات المسدس طالبات، حصدت يارا عصام سيد المركز الأول، وجاءت منار محمد أحمد في المركز الثاني، وحلت حبيبة محمود محمد في المركز الثالث.

أما فى مسابقة البندقية طالبات فقد أحرزت ندى محمد حافظ المركز الأول، تلتها بسنت أحمد محمد فى المركز الثانى، وجاءت سهيلة المحمدي في المركز الثالث. بينما شهدت مسابقة البندقية طلبة فوز محمد مصطفى أحمد بالمركز الأول، يليه مجدى محمد حافظ فى المركز الثانى، ثم كريم وائل عبد العزيز في المركز الثالث.