شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يراقب مباراة الأهلى واستاد أبيدجان قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يراقب الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى، مباراة الأهلى واستاد أبيدجان، المقرر إقامتها فى السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف في الفريق الأحمر قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والبنك الأهلي الأحد المقبل، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان البنك الأهلي تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الزمالك، قبل أن يتعادل سلبياً مع فاركو في الجولة الثانية، ثم خسر من بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

وقرر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فرض غرامات مالية على لاعبي الفريق، طبقاً للائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر البنك الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضى بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري، حيث تقدم البنك الأهلي أولا قبل أن يعدل بيراميدز النتيجة ويفوز بثلاثة أهداف لهدف.