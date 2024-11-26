ميكالى يعالج 3 سلبيات فى منتخب مصر للشباب قبل مواجهة الحسم أمام تونس

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من جانب روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، على علاج 3 سلبيات ظهرت بقوة فى المنتخب قبل مواجهة الحسم أمام تونس الليلة فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا 2025.

وحدد ميكالى 3 سلبيات تؤثر على نتائج الفراعنة الصغار، أولها الناحية البدنية وتراجع مستوى اللاعبين فى الشوط الثانى، أما النقطة الثانية فهى اهدار الفرص أمام المرمى بسهولة، وأخيرا الارتداد الدفاعى فى حالة ضياع الكرة.

ويجرى روجيريو ميكالى المدير الفني تعديلات على تشكيل المنتخب أمام تونس، ومن المقرر أن يدفع المدير الفني بأحمد عابدين أساسيا في الدفاع بعد ظهوره بمستوى مميز في التدريبات الأخيرة بجوار عبد الله بوستنجى، كما يتجه للدفع بفارس خالد فى وسط الملعب بجوار أحمد خالد كباكا.

التشكيل المتوقيع لمنتخب مصر للشباب أمام تونس، هو عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى، وأحمد عابدين وعبد الله بوستانجى وأحمد كباكا وفارس خالد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وأحمد شرف ومحمد زعلوك.