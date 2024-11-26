شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يدافع عن أحمد فتوح بعد أزمة غيابه عن مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص الإعلامى أحمد شوبير على الدفاع عن أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد أزمة غيابه عن مران الفريق، مما أدى إلى استبعاده من لقاء المصرى الماضى فى الدورى الممتاز.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف أم ، أن اللاعب كان يعانى من برد و هو ما أدى إلى عدم تواجده فى اللقاء ، مشيرا إلى أن المدير الفنى سيعتمد عليه هو و محمود بنتايك خلال الفترة المقبلة .

وتأكدت جاهزية أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك للمشاركة مع فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقى في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

وتأتى جاهزية فتوح بعد تعافيه من نزلة البرد التى تسببت فى استبعاده عن مباراة فريقه الماضية أمام المصرى بالجولة الثالثة من بطولة الدورى، وفضل جوميز المدير الفنى للفريق، بالاتفاق مع الجهاز الطبي، إراحة فتوح من لقاء المصرى البورسعيدى، للتأكد من جاهزيته.

كما أكد شوبير على وجود ما لا يقل على 4 تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام نظيره استاد أبيدجان الإيفوارى، المحدد لها السادسة مساء اليوم الثلاثاء ، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى ، مشيرا إلى أنه من المحتمل مشاركة محمود عبد المنعم " كهربا " فى اللقاء .

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام استاد أبيدجان مكون من :