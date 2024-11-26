شكرا لقرائتكم خبر عن طاقمى تحكيم دوليين من مصر فى بطولة أفريقيا لـ "سيدات اليد" والان مع تفاصيل الخبر

يشارك طاقمي التحكيم الدوليين لكرة اليد محمود البلتاجي وحمدي ناصر وهايدي وياسمينا السعيد فى إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات والمقامة بدولة الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر الجارى و حتى 7 ديسمبر المقبل، بإختيار من الإتحاد الأفريقى للعبة.

يشارك منتخب مصر للسيدات في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الكونغو والجزائر والسنغال وكينيا والرأس الاخضر.

ويصعد الأربعة فرق الأولى فقط إلى نهائيات كأس العالم للسيدات العام القادم ، والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.