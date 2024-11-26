شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للشباب وتونس فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، مواجهة حاسمة مساء اليوم أمام منتخب تونس على استاد هيئة قناة السويس الجديد فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

منتخب مصر للشباب يبحث عن الفوز أمام تونس

منتخب مصر للشباب لا بديل أمامه اليوم عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن المنتخب المغربى حسم صدارة التصفيات ويتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات، يتنافس عليها المنتخبان المصرى والتونسى.

ويمتلك منتخب مصر للشباب 4 نقاط جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا، بينما يتسلح منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا، لذا فمنتخب نسور قرطاج يكفيه التعادل لحسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا، بينما لا بديل أمام الفراعنة عن الفوز للوصول إلى النقطة السابعة.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

موعد مباراة منتخب مصر للشباب وتونس فى تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ستاد هيئة قناة السويس الجديد.