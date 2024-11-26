شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى المقبلة بعد مواجهة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلي القادمة يستحوذ على اهتمامات جمهور الأهلى، خاصة أن الفريق يستعد لخوض عدة ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلى والأفريقى.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

يلتقى الأهلى مع استاد أبيدجان في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة فى انطلاق مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها آخر موسمين وسط حضور جماهيرى يقارب من 30 ألف مشجع من جمهور المارد الأحمر.