شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى المقبلة بعد مواجهة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:54 ص
موعد مباراة الأهلي القادمة يستحوذ على اهتمامات جمهور الأهلى، خاصة أن الفريق يستعد لخوض عدة ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلى والأفريقى.موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان
يلتقى الأهلى مع استاد أبيدجان في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة فى انطلاق مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها آخر موسمين وسط حضور جماهيرى يقارب من 30 ألف مشجع من جمهور المارد الأحمر.
عقب الانتهاء من مواجهة استاد ابيدجان اليوم سيكون الأهلي أمام اختبار محلي يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر، حيث يلتقي مع البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile)، وهي المباراة التي يحتاج الأهلي للفوز فيها من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات المحلية بعد التعادل في الجولة الماضية مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله.
قائمة الأهلي لمباراة استاد أبيدجانوتضم قائمة الأهلي لمباراة استاد ابيدجان الليلة ، كلاً من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف
الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – عمر كمال – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس
الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – عمرو السولية – أفشة
الهجوم: حسين الشحات – رضا سليم – طاهر محمد – بيرسي تاو - محمود كهربا
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز