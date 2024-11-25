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الامارات | أغبى هدف عكسي في التاريخ.. موقف الحارس لا يحسد عليه! (فيديو)

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثيرة هي الأخطاء الساذجة في ملاعب كرة القدم، لكن ما ارتكبه حارس مرمى نادي غلوسيستر سيتي غاريد طومسون يعتبر أغرب طريقة أدت إلى تسجيل "أغبى هدف عكسي" ربما في تاريخ اللعبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدفاً أحرزه طومسون (أكاديمية نادي ) في مرماه على سبيل الخطأ، بعدما سيطر على الكرة بكل ثقة في منطقته وحاول التمرير إلى زميله لكن تسديدته القوية انحرفت كثيراً جداً عن مسارها، وارتطمت بالقائم قبل أن تعانق الشباك، ما وضع الحارس في موقف لا يحسد عليه إطلاقاً!.

 

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المباراة التي جمعت غلوسيستر سيتي مع والتون وهيرشام في لكرة القدم للهواة شهدت خطأ كارثياً توالت بعده الأهداف ليتأخر غلوسيستر برباعية في الشوط الأول، ولكن الغريب في الأمر أن الفريق نفض الغبار عن نفسه وتمكن من تعديل النتيجة 4-4.

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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