شكرا لقرائتكم خبر عن جنش أفضل لاعب فى مباراة مودرن سبورت وزد أف سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت على جائزة أفضل لاعب مباراة فريقه أمام زد أف سى والتي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين في ختام فاعليات الجولة الثالثة من دورى نايل .



وتصدى جنش لضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء لزد بنجاح بعدما سددها على جمال مدافع الضيوف في المرمى .



بهذه النتيجة رفع مودرن رصيده إلى 3 نقاط من ثلاث تعادلات، بينما رفع زد رصيده إلى نقطتين من تعادلين وهزيمة أمام الأهلى.

تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمد دسوقي، على الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبدالرحمن شيكا، على زعزع، إبراهيم اجاسا.

هجوم: أحمد عاطف .



تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد طارق، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، عبدالرحمن البانوبي.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، ديلسون كاموني.