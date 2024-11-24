شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتعادل مع زد أف سى سلبيا بالجولة الثالثة لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا مودرن سبورت وزد أف سى سلبيا في المباراة التي جرت بينهما باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدورى نايل، بهذه النتيجة رفع مودرن رصيده إلى 3 نقاط من ثلاث تعادلات، بينما رفع زد رصيده إلى نقطتين من تعادلين وهزيمة أمام الأهلى.



جاءت أحداث الشوط الأول قوية من كلا الفريقين غلب عليها الجانب الهجومى وإن مال الهجوم بعض الشىء للاعبى زد، وفى اللحظات الأخيرة احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح زد تصدى لها على جمال مدافع الفريق إلا أن محمود جنش حارس مودرن تصدى لها ببراعة يطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.



وفى الشوط الثانى حاول لاعبو الفريقين امتلاك منطقة وسط الملعب لبناء الهجمات مع إجراء عدد من التغييرات الهجومية من كلا المديرين الفنيين، وفى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة كاد مودرن سبورت أن يخطف الثلاث نقاط من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وردت لملعب المباراة.



حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمد دسوقي، على الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، على زعزع، إبراهيم اجاسا.

هجوم: أحمد عاطف.



جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد طارق، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، عبدالرحمن البانوبي.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، ديلسون كاموني.